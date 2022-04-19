Спрос на товары для дачи в Петербурге вырос в два раза

Из семян чаще всего приобретают помидоры и огурцы.
По информации издания ТАСС, за последний месяц спрос на товары для и дачи вырос в Петербурге в два раза.
В топ самых популярных товаров входят септики, удобрения и питательные добавки для растений.
Также ретейлеры сообщили, что техника для ухода за садом и огородом в среднем подорожала на 70% за год.
Вам будет интересно
Похожая ситуация наблюдалась в первую волну пандемии в 2020 году. По информации ГК «Максимум Лайф Девелопмент», петербуржцы начали скупать участки в...
06.04.2022 347