Спрос на товары для дачи в Петербурге вырос в два раза

Автор: Александр Селиванов
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Из семян чаще всего приобретают помидоры и огурцы.

По информации издания ТАСС, за последний месяц спрос на товары для и дачи вырос в Петербурге в два раза.

В топ самых популярных товаров входят септики, удобрения и питательные добавки для растений.

Также ретейлеры сообщили, что техника для ухода за садом и огородом в среднем подорожала на 70% за год.

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06.04.2022 347
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