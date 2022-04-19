Спрос на товары для дачи в Петербурге вырос в два раза

Из семян чаще всего приобретают помидоры и огурцы.

По информации издания ТАСС, за последний месяц спрос на товары для и дачи вырос в Петербурге в два раза.

В топ самых популярных товаров входят септики, удобрения и питательные добавки для растений.

Также ретейлеры сообщили, что техника для ухода за садом и огородом в среднем подорожала на 70% за год.