В России могут начать производство деталей для Boeing и Airbus

Министерство промышленности и торговли России намерено оценить возможности производства деталей для иностранных самолетов для своевременного ремонта сохраненных в стране Boeing и Airbus.

Минпромторг попросил авиаперевозчиков и сервисные компании предоставить данные по номенклатуре и количеству требуемых запасных частей для сохраненных в РФ иностранных лайнеров, чтобы оценить возможность производства деталей для них, говорится в письме замглавы ведомства Олега Бочарова замминистра транспорта Игорю Чалику. С документом ознакомились «Известия».

Оценку проведет Министерство промышленности и торговли совместно с Агентством по технологическому развитию, которое входит в ВЭБ.РФ, уточняется в письме.

В частности, Минпромторг попросил прислать информацию о потребностях компаний в конкретных запасных частях: по каждой позиции нужно представить ее спецификацию с указанием типа самолета и условий его эксплуатации. Кроме того, министерство просит «приложить» не менее пяти оригинальных деталей, чтобы провести 3D-сканирование, исследование состава материала и определить прочностных свойств изделия.

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Замминистра транспорта Чалик поручил Росавиации предоставить сведения Минпромторгу, говорится в письме замглавы ведомства Олега Сторчевого в авиакомпании. Согласно сообщению, данные нужно передать в подведомственный ФГУП ГосНИИ ГА 19 апреля.

Источники в трех авиакомпаниях отметили, что совещания по вопросу списка необходимых деталей проходят регулярно.