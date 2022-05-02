Как рассказать ребенку о Дне Победы и почему важно донести это правильно?

День Победы — особый праздник. Помимо того, что он пропитан радостью от капитуляции врага и скорбью из-за трагизма действительности военного времени и его последствий, он помогает сердцам россиян хранить память о членах своих семей и чтить историю Родины. Как обрисовать ребенку многогранную значимость праздника, следует ли упомянуть о страшной цене, которую пришлось заплатить за достижение и какие примеры использовать, что заинтересовать детей, рассказывает ivbg.ru вместе с семейным психологом Вероникой Кирилловой.
Почему нужно осознанно подойти к рассказу ребенку о Дне Победы?
Дети лучше воспринимают информацию через визуализацию. В последние года 9 мая ассоциируется у ребят с салютом, маршем, большим количеством военной техники и людей в форме. То есть напоминает обычный утренник с тематическим антуражем.
Это приводит к тому, что значимое событие приобретает элементы отдаленного эхо. Дети — наше будущее, а будущее невозможно без прошлого. Поэтому ребенка нужно ввести не только в атмосферу празднования, но и показать глубинный смысл Победы. Сделать это следует аккуратно, чтобы не травмировать неустойчивую детскую психику.
Как это правильно сделать?
Многие родители, начиная разговор о Дне Победы, не знают, что следует рассказать, а о чем лучше промолчать. По словам специалиста, дети будут более вовлечены в тему, если это касается их семьи. Покажите старые фотографии героев-родственников, сопровождая просмотр рассказами не только о подвигах и заслугах, но и о голоде и потерях. В зависимости от возраста ребенка и его впечатлительности необходимо дозировать информацию.
Есть также мнение, что информация о войне должна подаваться ритмично: рассказ о героических подвигах сменяется повествованием о лишениях. Тогда вероятность неправильного восприятия будет минимальна.
Идеальными помощниками станут наглядные примеры, которые можно почерпнуть из детской литературы на тему войны и фильмов. Дошкольники проникнутся важностью знаменательного события при просмотре кинолент «Сестренка» и «Крик тишины».
Как развивать интерес к теме у ребенка?
По мнению Вероники Кирилловой, по мере взросления ребенка стоит добавлять больше понятной по возрасту информации.
Участие в акциях «Бессмертный полк» и «Сад памяти» добавят детям энтузиазма за счет личной вовлеченности в процесс.
В День Победы можно подойти с ребенком к ветеранам, чтобы он мог лично задать интересующие его вопросы и выразить свои эмоции в благодарности.