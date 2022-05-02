Как рассказать ребенку о Дне Победы и почему важно донести это правильно?

День Победы — особый праздник. Помимо того, что он пропитан радостью от капитуляции врага и скорбью из-за трагизма действительности военного времени и его последствий, он помогает сердцам россиян хранить память о членах своих семей и чтить историю Родины. Как обрисовать ребенку многогранную значимость праздника, следует ли упомянуть о страшной цене, которую пришлось заплатить за достижение и какие примеры использовать, что заинтересовать детей, рассказывает ivbg.ru вместе с семейным психологом Вероникой Кирилловой.

Почему нужно осознанно подойти к рассказу ребенку о Дне Победы?

«Уходят люди, свидетели страшной войны. Стирается память, забываются события, а их ценность теряется. Опыт, накопленный прабабушками и прадедушками, кажется нам неактуальным. Необходимо снова и снова рассказывать о героях ушедших дней. Вдохновляться их желанием жить, ценить жизнь, желанием мирного неба для своих детей и внуков. Передавать эту память следующим поколениям», — считает психолог Вероника Кириллова.

Дети лучше воспринимают информацию через визуализацию. В последние года 9 мая ассоциируется у ребят с салютом, маршем, большим количеством военной техники и людей в форме. То есть напоминает обычный утренник с тематическим антуражем.

«В моем детстве, накануне 9 мая в школу приходили ветераны войны. Мы с ребятами их очень ждали, задавали много вопросов о жизни в то время. Меня тогда удивляло, почему ветераны сами ничего не рассказывают, а на вопросы отвечают не многословно, с грустью. Сейчас я понимаю, что для нас школьников это было развлечением, а для людей прошедших войну воспоминания были в тягость. Их хотелось поскорее забыть», — поделилась специалист.

Это приводит к тому, что значимое событие приобретает элементы отдаленного эхо. Дети — наше будущее, а будущее невозможно без прошлого. Поэтому ребенка нужно ввести не только в атмосферу празднования, но и показать глубинный смысл Победы. Сделать это следует аккуратно, чтобы не травмировать неустойчивую детскую психику.

«Рассказывать детям про День Победы можно с пяти-шести лет. В этом возрасте дети уже могут понять, представить и запомнить события, происходившие в прошлом».

Как это правильно сделать?

Многие родители, начиная разговор о Дне Победы, не знают, что следует рассказать, а о чем лучше промолчать. По словам специалиста, дети будут более вовлечены в тему, если это касается их семьи. Покажите старые фотографии героев-родственников, сопровождая просмотр рассказами не только о подвигах и заслугах, но и о голоде и потерях. В зависимости от возраста ребенка и его впечатлительности необходимо дозировать информацию.

«Лучше начинать рассказ о исторических событиях на примере истории своей семьи, о жизни прабабушек и прадедушек в довоенное, военное и послевоенное время. Подкрепляя рассказы изучением фотографий. Конечно, не стоит вдаваться в подробности страшных испытаний, выпавших на их долю. Следует сделать акцент на их стойкости, самоотверженности, героизме, мужестве, бесконечной вере в победу и справедливость», — рекомендует психолог.

Есть также мнение, что информация о войне должна подаваться ритмично: рассказ о героических подвигах сменяется повествованием о лишениях. Тогда вероятность неправильного восприятия будет минимальна.

Идеальными помощниками станут наглядные примеры, которые можно почерпнуть из детской литературы на тему войны и фильмов. Дошкольники проникнутся важностью знаменательного события при просмотре кинолент «Сестренка» и «Крик тишины».

«Если время стерло всю информацию о подвигах предков, то можно обратиться к книгам. Очень интересно почитать вместе публикации, в которых школьники пишут о своих родных, прошедших войну, о тружениках тыла. Для детей подросткового возраста подходят конкурсы на тему «Победы в Великой Отечественной войне,» такой формат привлекает внимание ребят к трагическим событиям прошлых лет», — добавила она.

Как развивать интерес к теме у ребенка?

По мнению Вероники Кирилловой, по мере взросления ребенка стоит добавлять больше понятной по возрасту информации.

«Можно посещать разнообразные музеи, интерактивные экспозиции, смотреть советские и современные фильмы. Но необходимо учитывать восприятие детей разного возраста и подбирать наиболее подходящие. Разговаривая с детьми о Дне Победы, обсуждая события минувших лет, мы сможем предотвратить повторения этих трагических событий в истории нашей страны», — подытожила детский психолог.

Участие в акциях «Бессмертный полк» и «Сад памяти» добавят детям энтузиазма за счет личной вовлеченности в процесс.

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В День Победы можно подойти с ребенком к ветеранам, чтобы он мог лично задать интересующие его вопросы и выразить свои эмоции в благодарности.