Истории с передовой: в Киришском музее снова оживут голоса прошлого

Истории с передовой: в Киришском музее снова оживут голоса прошлого

С 28 апреля по 28 мая в Киришском краеведческом музее пройдёт выставка «Письма надежды. Путь к победе». Она позволит увидеть и услышать фронтовые письма, написанные жителями региона, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Торжественное открытие запланировано на вторник, 28 апреля, в 14:00. 

Фото: vk. com/kigres_ogk2

Выставка проходит не впервые. Но в 2026 году к традиционной экспозиции фронтовых писем, личных вещей и боевого пути их авторов добавят новую программу. В обновленной версии посетители смогут узнать о работе полевой почты во время Великой Отечественной войны и представить себя в роли почтальонов и военных цензоров.

Отметим, что на протяжении нескольких лет организаторы выставки тщательно изучали фронтовые «треугольники», которые передавали родственники и участники сражений на Киришском рубеже. Эти письма, написанные в редкие минуты затишья и хранившиеся более полувека, почти утратили свой первоначальный вид. Кураторам пришлось восстанавливать едва различимые строки. Но этим они не ограничились: они также устанавливали личности авторов и адресатов и выясняли, как сложилась их судьба.

Для полного погружения посетителей музея в атмосферу тех лет выставка дополнена звуковым сопровождением - в нём звучат строки из сохранившихся посланий.

фронтовые письма Кириши Письма Надежды Киришский краеведческий музей День Победы
Новости Социум

Цена минимальной продуктовой корзины в Петербурге достигла 8,9 тысячи рублей

еда
Фото: Freepik.

Минимальная продуктовая корзина в Санкт-Петербурге подорожала к марту 2026 года до 8,9 тыс. рублей на фоне общего роста цен по стране, сообщает «МК в Питере».

За месяц минимальный набор продуктов в России вырос в цене на 2,6%. В корзину входят 33 товара, которые считаются наиболее востребованными в повседневной жизни.

Дороже всего такой набор обходится жителям Чукотки, где его стоимость достигает 19,7 тыс. рублей. На втором месте находится Камчатский край с показателем 13,2 тыс. рублей.

Москва и Санкт-Петербург оказались ниже в этом списке, однако цены там остаются заметно выше среднероссийских. В столице минимальная продуктовая корзина стоит 9,1 тыс. рублей, в Петербурге – 8,9 тыс. рублей.

Самая низкая стоимость базового набора продуктов зафиксирована в Мордовии, где она составляет 6,2 тыс. рублей, а также в Пензенской области – 6,5 тыс. рублей.

Санкт-Петербург

