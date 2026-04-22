С 28 апреля по 28 мая в Киришском краеведческом музее пройдёт выставка «Письма надежды. Путь к победе». Она позволит увидеть и услышать фронтовые письма, написанные жителями региона, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Торжественное открытие запланировано на вторник, 28 апреля, в 14:00.

Выставка проходит не впервые. Но в 2026 году к традиционной экспозиции фронтовых писем, личных вещей и боевого пути их авторов добавят новую программу. В обновленной версии посетители смогут узнать о работе полевой почты во время Великой Отечественной войны и представить себя в роли почтальонов и военных цензоров.

Отметим, что на протяжении нескольких лет организаторы выставки тщательно изучали фронтовые «треугольники», которые передавали родственники и участники сражений на Киришском рубеже. Эти письма, написанные в редкие минуты затишья и хранившиеся более полувека, почти утратили свой первоначальный вид. Кураторам пришлось восстанавливать едва различимые строки. Но этим они не ограничились: они также устанавливали личности авторов и адресатов и выясняли, как сложилась их судьба.

Для полного погружения посетителей музея в атмосферу тех лет выставка дополнена звуковым сопровождением - в нём звучат строки из сохранившихся посланий.