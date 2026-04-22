Главная / Для души / "Волонтеры Победы" раздадут 21 миллион "Георгиевских ленточек"

Для души Новости

"Волонтеры Победы" раздадут 21 миллион "Георгиевских ленточек"

В России дан старт акции «Георгиевская ленточка», приуроченной ко Дню Победы.

Движение «Волонтеры Победы» сообщило о старте акции «Георгиевская ленточка». С 22 апреля по 9 мая волонтеры раздадут 21 миллион черно-оранжевых ленточек — одного из главных символов Победы.

Волонтеры будут работать на восьми тысячах площадок — в продуктовых магазинах и торговых центрах, аптеках, на заправках и в госучреждениях. В доброй акции выразили желание поучаствовать 200 тысяч объектов торговли, 1800 АЗС и четыре крупные сети аптек. 

«У нас ко всем одно пожелание — носить ленту у сердца. Просьба бережно и уважительно относиться к символу Победы. Ведь смысл и корни акции — не уронить память и не дать переписать историю. При этом нет жестких правил, где можно, а где нельзя закреплять ленту. Каждый решает сам: у груди, на сумке, у компьютера или в машине. Ограничений нет», — цитирует «РГ» главу штаба движения «Волонтеры Победы», депутата Госдумы Ольгу Занко.

Парламентарий также напомнила, что «Георгиевская ленточка» является символом воинской славы России и защищена законом. 

Добрая акция состоится и за рубежом. Раздача ленточек пройдет в Индии, Китае, Казахстане, Киргизии, США, а в Алжире, Болгарии, в Приднестровье и ряде стран СНГ планируются масштабные шествия с символом Победы.

 «Геогриевские ленточки» отправят и в зону проведения военной спецоперации в составе гуманитарных грузов. Как отметил директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Иван Бондюков, на передовой ленточки имеют особое значение. 

«У нас на СВО - это опознавательный знак »свой - чужой«. Там нацистов просто коробит от »Георгиевской ленточки« как бесов от святой воды. Вот мы ее и носим каждый день, идем с ней на передовую. Она - аура защиты новой Победы, которая впереди», — рассказал Бондюков.

георгиевская ленточка Ольга Занко День Победы
Новости Социум Главное

Ленинградцам объяснили, как начисляются пени за просрочку оплаты за электроэнергию

В связи с участившимися обращениями граждан в «РКС-Энерго» разъяснили порядок начисления пеней, а также рассказали, как их избежать.

Многие потребители ошибочно воспринимают пени как штраф, но на самом деле это неустойка за просрочку платежа. Ее размер напрямую зависит от суммы фактического долга и длительности задержки платежа. 

Согласно действующим правилам, пени начинают копиться не сразу: в течение первых 30 дней после установленного срока платежа неустойка не взимается. С 31-го дня просрочки ставка составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а начиная с 91-го дня — 1/130 ставки рефинансирования на день фактической оплаты.

При перерасчете основной задолженности меняется и размер начисленных пеней. Например, это возможно при затянувшемся оформлении льгот. После подтверждения такого права сумма долга корректируется. 

Аналогичная ситуация возникает при выявлении технических ошибок в начислениях или переданных показаниях приборов учета. Тогда база для расчета также меняется, и пени пересматриваются исходя из уточненной суммы долга.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, жителям рекомендуют оплачивать счета вовремя. Для удобства клиентам доступны дистанционные способы оплаты: 

  • мобильное приложение «Платосфера»;

  • личный кабинет на официальном сайте lk.rks-energo.ru;

  • электронная приемная help.rks-energo.ru. 

Кроме того, абоненты могут очно посетить офисы обслуживания клиентов.

пени штрафы электричество ООО РКС-энерго

