Судно из Бельгии пришло в порт Петербурга с 40 кг кокаина

При досмотре одного из контейнеров таможенники нашли в скрытых полостях 40 брикетов с наркотиком.

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По информации телеграм-канала ФТС России | ProТаможню, сотрудники таможни при досмотре контейнеров, нашли в скрытых полостях одного из них кокаин общей массой 40,1 кг.

В ведомстве отметили, что стоимость такой партии на «черном» рынке превышает 600 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ – контрабанда наркотиков в особо крупном размере.