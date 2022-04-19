Вор украл компьютерное железо на 730 тысяч рублей из квартиры в Кудрово

По информации ivbg.ru, 18 апреля около 10:00 в полицию Всеволожского района обратился 47-летний предприниматель из Кудрово.

Шестью часами ранее неизвестный забрался в арендованную им квартиру на втором этаже 15-этажного жилого дома на улице Пражской и вынес оттуда монитор и 12 видеокарт.

Ущерб владельца составил 730 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.