Вор украл компьютерное железо на 730 тысяч рублей из квартиры в Кудрово

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 18 апреля около 10:00 в полицию Всеволожского района обратился 47-летний предприниматель из Кудрово.

Шестью часами ранее неизвестный забрался в арендованную им квартиру на втором этаже 15-этажного жилого дома на улице Пражской и вынес оттуда монитор и 12 видеокарт.

Ущерб владельца составил 730 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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