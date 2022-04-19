Водителю такси, по вине которого на КАД погибла мать с ребенком, предъявили обвинение

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП на Кольцевой автодороге, случившейся год назад.

В марте прошлого года 45-летний водитель принял заказ у женщины с 8-летним ребенком. Забрав их, он отправился на конечную точку маршрута. Между Пулковским и Таллиннским шоссе у машины лопнуло колесо и таксист был вынужден остановиться. Об этом 19 апреля передает пресс-служба МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

При остановке мужчина не включил аварийные сигналы и соответствующий знак о поломке. Буквально спустя минуту в машину такси сзади влетел кроссовер. В этот момент женщина с сыном находились в салоне. Удар был такой силы, что они погибли на месте происшествия.

Обвинение было предъявлено таксисту. Материалы уголовного направлены в суд для рассмотрения по существу.