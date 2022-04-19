Переменная облачность, без осадков и до +16 °C днем — погода в Ленобласти на 20 апреля

Температура воздуха в Ленинградской области в ближайшую ночь опустится до — 5 °C, однако днем в регионе потеплеет до + 16 °C.

Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится погода с переменной облачностью. В ночное время столбики термометра опустятся до 5 градусов мороза, но в дневное время регион прогреется до +16 градусов.

Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-5 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 гр., местами до -5 гр., днем +11…+16 гр., у водоемов местами до +8 гр. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем будет мало меняться.