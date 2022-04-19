«Невский экологический оператор» запустил двухпоточный раздельный сбор в Московском районе

В рамках пилотного проекта двухпоточного раздельного сбора установлено 100 синих контейнеров для вторсырья в Московском районе Санкт-Петербурга. Вывозом вторсырья будет заниматься Автопарк №1 «Спецтранс».

В рамках двухпоточного раздельного сбора в Московском районе установлены дополнительные контейнеры для вторсырья синего цвета: в них можно выбрасывать все фракции полезных отходов.

Главная задача при таком методе накопления отделить органические (мокрые) отходы от вторсырья, которое должно быть чистым для последующей переработки.