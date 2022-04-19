Сергей Лавров: началась следующая фаза спецоперации в Украине. Что это за фаза, и в чем ее цель?

Глава МИД России Сергей Лавров 19 апреля сообщил о начале следующего этапа российской спецоперации в Украине. Издание vz.ru рассказало, как будет выглядеть эта вторая фаза, и в чем ее цель.

В частности, журналисты полагают, что в рамках следующей фазы будут окружены основные части ВСУ напротив Донецка, закрыт один-два крупных котла. Это создаст условия для прекращения дальнейших активных боевых действий.

Уже около суток поступает информация об интенсивных боях южнее Изюма и о перемещениях мобильных частей российских войск восточнее Гуляйполя. Ведется артподготовка, работает авиация. Интенсивность самолето-вылетов, а также артиллерийских и ракетных ударов по позициям ВСУ превышают то, что можно было наблюдать несколько дней назад.

Все это свидетельствует о начале долго готовившегося наступления на донецком участке с целью закрытия котлов.

Российские части на западном берегу Северского Донца продвигаются по двум расходящимся направлениям: в сторону Славянска и одновременно на Барвенково с дальнейшим выходом на Павлоград. Именно это и должно закрыть крупные котлы.