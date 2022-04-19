После взятия проб в пяти местах региона специалисты пришли к выводу, что самый загрязненный воздух в городе Кингисепп и его окрестностях.

Такие данные публикует 19 апреля ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Пост для замеров, установленный улице Октябрьской показал, что жители дышат Кингисеппа дышат диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом азота, никелем, медью, цинком, железом, марганцем, кадмием и свинцом. Превышение нормы этих веществ составило 1,3%.

В других населенных пунктах в воздухе также присутствуют вредные вещества, но их концентрация намного ниже. Например, в Выборге обнаружены диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, в Киришах — на двух разных ПНЗ — взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, аммиак, бензол, бенз (а)пирен, сумма ксилолов, толуол, этилбензол, никель, медь, кадмий, цинк, железо, марганец, свинец, в Луге — взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, никель, медь, цинк, железо, марганец, кадмий, свинец.