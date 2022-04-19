Канал в популярном мессенджере публикует информацию о том, какая помощь необходима недавно прибывшим беженцам.
Сегодня, 19 апреля, ровно 10 дней с момента появления канала в Telegram Беженцы Тихвин.
В нем организаторы благотворительного движения публикуют перечни крайне важных для пострадавших людей вещей. Также администрация группы призывает беженцев не стесняться и писать напрямую, если им нужна помощь. В стороне не остаются и местные жители, предлагая посильную помощь.
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16.04.2022 245