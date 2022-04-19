Канал в популярном мессенджере публикует информацию о том, какая помощь необходима недавно прибывшим беженцам.

Сегодня, 19 апреля, ровно 10 дней с момента появления канала в Telegram Беженцы Тихвин.

В нем организаторы благотворительного движения публикуют перечни крайне важных для пострадавших людей вещей. Также администрация группы призывает беженцев не стесняться и писать напрямую, если им нужна помощь. В стороне не остаются и местные жители, предлагая посильную помощь.