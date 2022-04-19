В Тосно полыхает крупная ферма по поставке зелени

Пожар охватил теплицы предприятия «Планета зелени» на Московском шоссе.

По данным ivbg.ru, в городе Тосно Ленинградской области горят теплицы предприятия по выращиванию зеленых культур. Сообщается, что пламя начало распространяться по предприятию вечером, 19 апреля.

Сотрудников фермы уже эвакуировали на улицу. На месте происшествия работают спасатели.





Обстоятельства случившегося выясняются.