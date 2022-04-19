Обнародованы доходы чиновников Ленинградской области

Региональные руководители разных уровней отчитались о своих доходах за год. Глава Ленобласти оказался далеко позади на фоне своих младших коллег.

В общей сложности, первые лица региона, губернатор, его заместители и председатели комитетов, заработали 211 млн рублей за прошлый год. Из них лишь 4,8 млн рублей — доход Александра Дрозденко.

В первую тройку лидеров попали Игорь Кулаков (глава комитета по градостроительству) — 30 млн рублей, Евгений Чайковский (глава комитета по культуре и туризму — 16 млн и Павел Немчинов (председатель комитета по ресурсам) — 12 млн.

Известны также стали и доходы федеральных парламентариев. Так, ранее мы писали о том, что депутат Госдумы от Ленобласти Сергей Петров за прошлый год заработал 69,2 млн рублей. Для сравнения, президент РФ Владимир Путин задекларировал скромные 10,2 млн рублей.