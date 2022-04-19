Петербург и Калининград намерены связать паромным сообщением

Как оказалось, Калининград является очень востребованным направлением у петербуржцев и жителей Ленобласти.

Власти Калининградской области намерены обеспечить паромное сообщение с Северной столицей. По словам губернатора Антона Алиханова, для этого нужно провести переговоры с владельцами круизного лайнера «Принцесса Анастасия».

Как поделились в пресс-службе Пулково, с января по апрель 2022 года пассажиропоток между городами составил целых 190 тысяч человек. Об этом 19 апреля пишут Невские Новости.

В Минкульт по Калининградской области сообщили о 155 тысячах человек, посетивших регион за первый квартал 2022 года. На поезде в этот же период прибыло 3 464 пассажира. Отмечается, что среди приехавших есть жители обоих регионов.