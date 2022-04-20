В среду в Ленобласти будет облачно

В регионе ожидается теплая, весенняя погода.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду на территории Ленобласти ожидается облачная, но в тоже время теплая и весенняя погода.

Воздух прогреется до +16 градусов, однако у водоемов будет холоднее — до +8.

Ветер будет дуть с северо-востока с умеренной скоростью. Атмосферное давление почти не изменится.