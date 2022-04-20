Danone прекращает поставки брендов Evian и Alpro в Россию

В перспективе компания планирует сконцентрироваться в нашей стране на производстве молочных продуктов и детского питания. До этого, как заявили представители Danone, уход с российского рынка исключен.
Danone останавливает импорт в Россию продукции брендов Evian и Alpro – соответствующая информация, как перелает РБК, содержится в отчете компании.
Подчеркивается, в дальнейшем планируется «переориентировать свое портфолио на основные молочные продукты, детское и лечебное питание».
Напомним, что Evian — минеральная вода, разливаемая из источников французского города Эвиан-Ле-Бен, а бренд Alrpo представляет растительные альтернативы молоку.
Кроме того, в отчете сообщается, что получаемую в России прибыль Danone будет отправлять гуманитарным организациям.