Вблизи деревни Дони может появится Вечный огонь

Губернатор Ленобласти предложил установить Вечный огонь на новом мемориале жертвам нацизма
Напомним, что первый в России Мемориальный комплекс мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, будет открыт в 2023 году вблизи деревни Дони. Установкой памятника занимается Российское военно-историческое общество.
Авторам проекта мемориала выступают скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Памятник будет установлен в непосредственной близости от федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Республикой Беларусь, и знаковых достопримечательностей региона.
Гатчинский район выбран местом будущего мемориала не случайно — в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские лагеря для советских детей. Концентрационные лагеря располагались в селе Рождествено, деревнях Старо-Сиверская и Малая Выра, посёлках Тайцы и Торфяное, Вырице.
За период немецкой оккупации в гатчинских лагерях погибли от голода, пыток, а также насильственно уничтожены 80 тысяч пленных.