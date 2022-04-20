Вблизи деревни Дони может появится Вечный огонь

Губернатор Ленобласти предложил установить Вечный огонь на новом мемориале жертвам нацизма

«Есть перспектива развивать эту территорию к железнодорожной станции Верево, чтобы приезжающие сразу могли попасть к мемориалу. Дорожная карта разработана, приступаем к проектированию и изысканиям. Для удобства туристов сделаем здесь круговую развязку. Но главное преимущество этого участка — сюда проведен газ, поэтому я предложил сделать памятник с Вечным огнём», — отметил Александр Дрозденко.

Напомним, что первый в России Мемориальный комплекс мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, будет открыт в 2023 году вблизи деревни Дони. Установкой памятника занимается Российское военно-историческое общество.

Авторам проекта мемориала выступают скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Памятник будет установлен в непосредственной близости от федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Республикой Беларусь, и знаковых достопримечательностей региона.

Гатчинский район выбран местом будущего мемориала не случайно — в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские лагеря для советских детей. Концентрационные лагеря располагались в селе Рождествено, деревнях Старо-Сиверская и Малая Выра, посёлках Тайцы и Торфяное, Вырице.

За период немецкой оккупации в гатчинских лагерях погибли от голода, пыток, а также насильственно уничтожены 80 тысяч пленных.