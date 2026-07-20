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В Ленобласти сформируют 65 мобильных огневых групп к 1 августа — губернатор

Их обеспечение возьмет на себя областной бюджет.

В Ленобласти сформируют 65 мобильных огневых групп к 1 августа — губернатор - Их обеспечение возьмет на себя областной бюджет.
Фото: Александр Дрозденко/ Макс

В Ленинградской области к 1 августа сформируют 65 мобильных огневых групп численностью 298 человек. Об этом 20 июля в ходе прямой линии сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Мы уже закупили под эти МОГи автомобильную технику, и оборудование, и средства связи, часть уже поступила, часть находится в дороге. Бюджет Ленинградской области взял на себя полностью обеспечить техническое оснащение всех 65 мобильных огневых групп», — отметил губернатор.

Александр Дрозденко также подчеркнул, что служба в огневых группах ограничивается исключительно территорией Ленинградской области. В настоящий момент продолжается комплектование МОГ. Для привлечения бойцов было открыто 160 ставок.

«Это основное место работы, дальше подписываются документы или контракт резервиста. Это привлечение до 6 месяцев в году на службу в качестве резервиста на территории Ленинградской области. Это защита предприятий, организаций Ленобласти от посягательств атак извне», — добавил глава Ленобласти.

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Теги

Мобильные огневые группы прямая линия Александр Дрозденко
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Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

С разницей в несколько часов на автозаправках района произошло два возгорания. В одном из них подозревают подростка.

Полиция устанавливает причастных к поджогам двух АЗС на территории Всеволожского района Ленинградской области. Оба происшествия случились с разницей в несколько часов.

По имеющейся информации, первый инцидент произошел на автозаправке в Буграх днем, 20 июля. Там подросток бросил зажигательную смесь в сторону АЗС и скрылся. Злоумышленника разыскивает полиция.

Спустя несколько часов, в районе 18:30, возгорание произошло на АЗС в Заневском городском поселении, передает 78.ru. Расстояние до заправки, где произошёл пожар в первый раз, оставляет 10 километров. Правоохранители также ведут розыск виновника ЧП и выясняют, связаны ли инциденты между собой.

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Теги

поджог АЗС Всеволожский район

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