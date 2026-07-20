Их обеспечение возьмет на себя областной бюджет.
В Ленинградской области к 1 августа сформируют 65 мобильных огневых групп численностью 298 человек. Об этом 20 июля в ходе прямой линии сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Мы уже закупили под эти МОГи автомобильную технику, и оборудование, и средства связи, часть уже поступила, часть находится в дороге. Бюджет Ленинградской области взял на себя полностью обеспечить техническое оснащение всех 65 мобильных огневых групп», — отметил губернатор.
Александр Дрозденко также подчеркнул, что служба в огневых группах ограничивается исключительно территорией Ленинградской области. В настоящий момент продолжается комплектование МОГ. Для привлечения бойцов было открыто 160 ставок.
«Это основное место работы, дальше подписываются документы или контракт резервиста. Это привлечение до 6 месяцев в году на службу в качестве резервиста на территории Ленинградской области. Это защита предприятий, организаций Ленобласти от посягательств атак извне», — добавил глава Ленобласти.