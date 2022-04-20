11-летний школьник на велосипеде попал под колеса иномарки в Петербурге

Водитель «Шкоды» не успел среагировать на пересекающего дорогу ребенка на велосипеде. Школьник получил серьезные травмы.

Видео с камер уличного наблюдения публикует редакция Mash на Мойке днем, 20 апреля.

ДТП произошло на перекрёстке в Калининском районе города. На кадрах видно, как юный петербуржец пересекал полосу движения на велосипеде. Почти добравшись до другого края дороги, из ниоткуда появилась синяя «Шкода», водитель которой не успел среагировать.

Мальчика возрастом 11 лет госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и ушибами. Как оказалось, водителю, кроме ответственности за травмирование ребенка, предстоит ответить, как он оказался в стране. Мужчина прибыл из ближайшего зарубежья с нарушениями — полиция выдала ему протокол о нарушении въезда.