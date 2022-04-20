Песков: Россия передала Украине документ с четкими формулировками, мяч на стороне Киева

Кремль передал Киеву проект документа об урегулировании конфликта, однако реакции и, тем более, ответа пока не последовало.

Об этом днем 20 апреля пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что Украина отходит от ранее согласованных позиций и постоянно их меняет.

Украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа, — сообщил Дмитрий Песков.

Какие именно требования содержатся в документе, пока не раскрывается.