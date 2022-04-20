Американская фирма научилась делать водку из воздуха

Air Company вывела на рынок инновационный продукт Air Vodka. Их продукт не отличается от обычной водки, но производится в основном из окружающего воздуха, насыщенного углекислым газом.
Компания 19 апреля получила $30 млн финансирования. Для производства чистого этанола Air Company использует лишь воду и углекислый газ, применяя для этого самые современные технологии и пользуясь солнечной энергией.
Она считается крупнейшей компанией, работающей с углеродом, извлекаемым из воздуха. В перспективе планируется также сотрудничество с NASA в деле производства альтернативного топлива для ракетных двигателей.
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