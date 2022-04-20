Сезон самокатов в Петербурге начался с травмирования известного архитектора

Автор: Анастасия Щербакова
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Минувшим вечером с набережной Фонтанки госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии. 

По информации портала Фонтанка, полиция устанавливает обстоятельства, при которых сильно пострадал 44-летний мужчина на набережной Фонтанки. Известно, что рядом с ним был самокат в момент, когда его обнаружили прохожие.

Пострадавшего госпитализировали вечером, 19 апреля, а Мариинскую больницу. Сообщается, что мужчина находился в тяжелом состоянии и мог быть пьян — от него сильно пахло алкоголем.

Фонтанка пишет, что пострадавшим может быть архитектор Адам Деги. В начале 2000-х он возглавлял ассоциацию исследователей Санкт-Петербурга.

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