Дюжину лучших школьных музеев выбрали в Ленобласти

Победителями ежегодного смотра-конкурса стали 12 музеев образовательных организаций 47 региона

Среди победителей школьные музей из Выборга и Выборгского района, а также из Волховского, Лужского, Киришского и Тихвинского районов. Полный список победителей доступен по ссылке.

Церемония награждения состоится 27 апреля в филиале «Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого» Министерства обороны Российской Федерации — Музее «Дорога Жизни».

Отметим, в 2020 году лучшим школьным музеем в СЗФО стал музей «Живая связь времен» из Лодейного Поля. Всего в финал вышли 150 музеев-победителей регионального этапа конкурса, но победителями стали 94 школы. Они получат по 300, 200 и 100 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.