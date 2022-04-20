Уровень воды на реках Ленинградской области идет на спад

В Ленинградской области завершается паводок.

Как рассказали областные спасатели, на первую половину дня 20 апреля уровень воды в реке Тихвинка ниже неблагоприятного и составляет 446 см. Несмотря на обильно снежную зиму, подтвердились прогнозы гидрометцентра: до критических уровней вода не поднималась.

Как себя вести, если вода подступила к порогу вашего дома, а также что делать в случае наводнения, чтобы обойтись меньшими потерями — ivbg.ru отвечают специалисты ГУ МЧС по 47 региону. Напомним: в случае, если ваш участок или дом оказался на грани подтопления — в МЧС всегда есть телефоны спасения. Так, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01, 101. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101. Телефоны доступны для звонка из любого уголка Ленобласти.