Фото: бездомный избил нунчаками женщину в Петербурге

По информации ivbg.ru, 20 апреля сотрудники Росгвардии задержали 68-летнего бездомного, напавшего с нунчаками на женщину на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

У мужчины возник конфликт с женщиной во дворе дома. В качестве аргумента он использовал нунчаки, которыми несколько раз ударил оппонентку. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Росгвардейцы оперативно задержали агрессора и изъяли оружие.