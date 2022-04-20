Школьницу из Выборга изнасиловали несколько человек в Израиле

По информации ivbg.ru, 19 апреля в полицию Выборгского района поступило обращение из государственной психиатрической клиники.

По словам обратившихся, 15-летняя пациентка этого медучреждения в 2019 году подверглась сексуальному насилию в Израиле. Насильниками были ее знакомый и его друзья. Потенциальный подозреваемый все еще находится в Израиле.

Материалы переданы в районный отдел СК Ленинградской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.