Школьницу из Выборга изнасиловали несколько человек в Израиле

По информации ivbg.ru, 19 апреля в полицию Выборгского района поступило обращение из государственной психиатрической клиники.
По словам обратившихся, 15-летняя пациентка этого медучреждения в 2019 году подверглась сексуальному насилию в Израиле. Насильниками были ее знакомый и его друзья. Потенциальный подозреваемый все еще находится в Израиле.
Материалы переданы в районный отдел СК Ленинградской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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20.04.2022 123