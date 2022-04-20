Спасатели реанимировали собаку из горевшего дома в Киришах 

Пожар охватил обстановку квартиры на втором этаже пятиэтажного дома в Школьном переулке в Киришах Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 20 апреля в 16:02. На место прибыли 16 пожарных и четыре спецмашины. Пожар был потушен в 16:23.

С верхних этажей при помощи спасательных устройств эвакуированы семь человек. Из задымленного помещения спасатели вынесли собаку без сознания. Ей сделали массаж сердца, дали подышать сжатым воздухом из баллона, смочили пасть и шерсть водой. Животное пришла в себя.