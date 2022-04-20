Моряка, исчезнувшего в порту Усть-Луги два дня назад, нашли мертвым

Водолазы нашли тело члена экипажа судна, размещенного в порту Усть-Луги. Мужчина пропал 18 апреля.
Об этом в своем tg-канале сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО 20 апреля.
Специалистам поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга информация о пропаже мужчины поступила в тот же день. Последние два дня спасатели вели поиск моряка, однако в итоге пришлось задействовать водолазную группу.
В среду, 20 апреля, тело пропавшего было найдено в реке Луга. В обстоятельствах гибели мужчины будет разбираться полиция.
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