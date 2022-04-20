Весенние паводки в Ленинградской области начинают утихать

Уровень воды в реках региона начал снижаться.

В регионе действуют 23 гидрологических поста Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Специалисты отслеживают ситуацию на 14 водоемах. Например, уровень воды в Тихвинке снизился до 446 см.

Серьезных последствий весеннего половодья удалось избежать благодаря ледовзрывным работам.

Ранее мы писали о начавшемся паводке на окраинах Луги. Там одноименная река вышла за берег и затопила набережную в районе Пешеходного моста.