Весенние паводки в Ленинградской области начинают утихать

Уровень воды в реках региона начал снижаться.
В регионе действуют 23 гидрологических поста Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Специалисты отслеживают ситуацию на 14 водоемах. Например, уровень воды в Тихвинке снизился до 446 см.
Серьезных последствий весеннего половодья удалось избежать благодаря ледовзрывным работам.
Ранее мы писали о начавшемся паводке на окраинах Луги. Там одноименная река вышла за берег и затопила набережную в районе Пешеходного моста.
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20.04.2022 61