Владелец Zara и Bershka заявил о планах возобновить работу в России

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka, планирует возобновить деятельность в России.
Глава испанской компании Inditex Оскар Гарсиа Масейрас рассчитывает вновь открыть магазины в России.
Inditex в настоящее время следит за событиями на Украине. Компания планирует возобновить работу России, «как только это будет возможным и позволят условия», подчеркнул Масейрас.
Более 500 магазинов Inditex в России в начале этой весны приостановили свою деятельность на российской территории из-за спецоперации на Украине.
Компанию Inditex основал испанец Амансио Ортега. На данный момент в 100 странах мира открыты более семи тысяч магазинов этой сети. Самыми известными брендами компании стали Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.