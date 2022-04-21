Владелец Zara и Bershka заявил о планах возобновить работу в России

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka, планирует возобновить деятельность в России.

Глава испанской компании Inditex Оскар Гарсиа Масейрас рассчитывает вновь открыть магазины в России.

Inditex в настоящее время следит за событиями на Украине. Компания планирует возобновить работу России, «как только это будет возможным и позволят условия», подчеркнул Масейрас.

Более 500 магазинов Inditex в России в начале этой весны приостановили свою деятельность на российской территории из-за спецоперации на Украине.

Вам будет интересно В мае Ленинградская область открывает туристический сезон Гостей региона ждут кроме путешествий многочисленные фестивали, яркие события, гастрономические праздники и экологические маршруты. Официальное открытие туристического сезона в 47 регионе... 18.04.2022 130

Компанию Inditex основал испанец Амансио Ортега. На данный момент в 100 странах мира открыты более семи тысяч магазинов этой сети. Самыми известными брендами компании стали Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.