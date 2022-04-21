В Петербурге курьер «Самоката» избил известного архитектора

Как оказалось, пострадавший 19 апреля мужчина на берегу Фонтанки был избит сотрудником популярной службы доставки. Ранее предполагалось, что пострадавший неудачно упал с самоката.

В пресс-службе сервиса «Самокат» подтвердили, что их курьер может быть причастен к жестокому избиению архитектора Адама Деги. При этом, сама компания никакого отношения к происшествию не имеет и проведет внутреннюю проверку. Об этом компания сообщила порталу Мойка78 21 апреля.

Кроме того, сервис доставки окажет содействие следствию, если таковое потребуется. Сейчас агрессор отстранен от своих обязанностей.

Напомним, 19 апреля прохожие заметили на набережной Фонтанки окровавленного мужчину. В тяжелом состоянии его увезли в Мариинскую больницу. Предполагалось, что он упал во время езды на электросамокате, однако ситуация оказалась более криминальной.

Пострадавшим оказался архитектор Адам Деги. В начале 2000-х он возглавлял ассоциацию исследователей Санкт-Петербурга.