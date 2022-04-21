На российской границе до 1 сентября отменят весовой и габаритный контроль для фур

Новые правила будут действовать для перевозчиков продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

Как отметил на заседании кабмина Михаил Мишустин, сегодня в условиях внешнего давления власти должны обеспечить беспрепятственный ввоз в страну социально значимой продукции.

Данное решение будет действовать до 1 сентября 2022 года.

Ранее в Минпромторге сообщили, что некоторые международные перевозчики, преимущественно из недружественных стран, продолжают отказываться от поставок российской продукции.