На российской границе до 1 сентября отменят весовой и габаритный контроль для фур

Новые правила будут действовать для перевозчиков продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
Как отметил на заседании кабмина Михаил Мишустин, сегодня в условиях внешнего давления власти должны обеспечить беспрепятственный ввоз в страну социально значимой продукции.
Данное решение будет действовать до 1 сентября 2022 года.
Ранее в Минпромторге сообщили, что некоторые международные перевозчики, преимущественно из недружественных стран, продолжают отказываться от поставок российской продукции.
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01.04.2022 534