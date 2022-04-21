Сбер начал выдавать средства системообразующим предприятиям Северо-Запада по программе Минсельхоза

Средства по договорам в рамках программы льготного кредитования системообразующих предприятий АПК на территории СЗФО начали поступать на счета клиентов Сбера. В числе первых договоры с банком заключили компании рыбопромышленной отрасли, которым одобрены лимиты в размере 5 млрд рублей.

Сейчас на рассмотрении банка находятся заявки компаний Северо-Запада на сумму 12,5 млрд рублей, часть из них уже одобрена на уровне Минсельхоза. Цель программы – поддержка отрасли и стабилизация работы АПК.

Данная программа реализуется Минсельхозом России в рамках Постановления Правительства № 375 от 16 марта 2022 года. Согласно условиям льготные кредиты по ставке 10% предоставляются на срок до 12 месяцев. Максимальная сумма кредитов системообразующему предприятию и его дочерним обществам составляет 5 млрд рублей. Договор по программе можно заключить до 15 декабря 2022 года.