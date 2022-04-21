В Ленинградской области началась корюшковая путина

Разрешенный объем вылова ладожской корюшки в 2022 году – 1144 тонны, первые 30 тонн рыбы уже добыты.

Право на промышленный лов в Ладожском озере имеют 17 организаций и индивидуальных предпринимателей. Массовый подход рыбы в места промысла – в устья рек Волхов, Сясь, Свирь, Бурная – ожидается в начале мая.

Cамый вкусный фестиваль Ленобласти «Корюшка идет!» ждет гостей 14 мая в Новой Ладоге. Стоит отметить, что «Рыбный» фестиваль «взял» второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» по версии Russian Event Awards.

А тем временем в магазинах Петербурга появилась корюшка, но цены на нее понравятся не всем.