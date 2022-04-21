Петербурженка отсудила 97 тыс. рублей за испорченные капремонтом окна

Как сообщает 21 апреля пресс-служба судов, еще в сентябре 2018 года жительница Санкт-Петербурга обнаружила, что пластиковые окна в ее квартире повредились в результате ремонта фасада.

Замена окон была ценена в 97 900 рублей. Эту сумму женщина решила взыскать с Фонда капремонта. Фонд был против, дело ушло в суд. Там петербурженка предоставила документы, подтверждающие свою правоту.

В частности, в акте приема работ по капремонту было указано, что именно во время их проведения на окнах обнаружили дефекты. Приглашенный эксперт подтвердил, что повреждения оставил ремонт. Суд взыскал с фонда деньги.