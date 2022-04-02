В Петербурге арестовали шестерых мужчин за голую пробежку на Сенной площади

Ранее ivbg.ru рассказывал, что группа мужчин устроила забег без штанов в центре Петербурга.

В итоге, суд на трое суток арестовал шестерых мужчин за голую пробежку, еще одного оштрафовали на тысячу рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Подсудимые пояснили, что решение о пробежке приняли спонтанно и просто хотели поднять настроение себе и окружающим. Но перед этим они убедились, что поблизости нет детей.

Хулиганы признали свою вину и записали видеообращение к жителям Петербурга с извинениями. Они пояснили, что не думали головой.