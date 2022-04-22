Почти каждое лето аномально жаркое, а зима начинается позже положенного.
Как рассказал в интервью «Интерфаксу» глава Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов, уже с 1989 года в городе фиксируется повышение температуры.
За это время жители Петербурга часто встречают лето с аномальной жарой, а зима начинается позже положенного.
Такая погода связана со смещением циклонов и выносом теплого влажного воздуха с Атлантики.
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17.04.2022 222