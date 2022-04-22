В топ-10 «органических» регионов попал Петербург

Автор: Александр Селиванов
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Лидерами рейтинга стали Краснодарский край, Воронежская область, Москва и Московская область.

По информации издания «Российская газета», Петербург попал в топ-10 регионов России производителей органической продукции.

Так, лидером списка, который составил Россельхозбанк, стал Краснодарский край. В рейтинг также попали Воронежская область, Москва и Московская область.

В этих регионах находится больше всего предприятий, которые производят чистую сельскохозяйственную продукцию.

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14.03.2022 314
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