В топ-10 «органических» регионов попал Петербург

Лидерами рейтинга стали Краснодарский край, Воронежская область, Москва и Московская область.

По информации издания «Российская газета», Петербург попал в топ-10 регионов России производителей органической продукции.

Так, лидером списка, который составил Россельхозбанк, стал Краснодарский край. В рейтинг также попали Воронежская область, Москва и Московская область.

В этих регионах находится больше всего предприятий, которые производят чистую сельскохозяйственную продукцию.