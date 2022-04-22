В Ломоносовском районе обнаружили скелет мужчины

Скелет был обнаружен рядом с собачьей будкой.

Как сообщили в телеграм-канале Раньше всех. Петербург, после того, как сошёл снег женщина обнаружила во дворе дома в деревне Новополье страшную находку.

Рядом с собачьей будкой лежал скелет.

Хозяйка дома предположила, что тело принадлежит пропавшему дяде.