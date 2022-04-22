В Ломоносовском районе обнаружили скелет мужчины

Скелет был обнаружен рядом с собачьей будкой.
Как сообщили в телеграм-канале Раньше всех. Петербург, после того, как сошёл снег женщина обнаружила во дворе дома в деревне Новополье страшную находку.
Рядом с собачьей будкой лежал скелет.
Хозяйка дома предположила, что тело принадлежит пропавшему дяде.
Вам будет интересно
Останки вымыло водой из земли. Как сообщили в правоохранительных органах, вышедший на охоту в Ломоносовском районе Ленобласти мужчина нашел человеческий череп. Криминалисты...
19.04.2022 183