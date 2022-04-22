Крупнейшая пивоваренная компания мира AB InBev объявила об уходе из России

Anheuser-Busch InBev (AB InBev), самая крупная компания по производству пива в мире, покинет Россию. Ее наиболее известные бренды – Stella Artois, Hoegaarden, «Сибирская корона» и другие.

В релизе корпорации, опубликованном на ее официальном сайте, указано, что свою долю она продаст Anadolu Efes, компании-партнеру из Турции, которая владеет контрольной долей бизнеса.

Таким образом, AB InBev прекращает все вложения в предприятия. Вместе с тем, по оценкам экспертов, она понесет финансовые убытки после ухода из России в размере 1,1 миллиарда долларов.

В РФ AB InBev производила напитки следующих брендов: Bagbier, «Сибирская корона», Staropramen, Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, «Клинское», Bud, Spaten и других. Отмечается, что сделка по продаже доли Anadolu Efes предполагает отзыв лицензии на производство пива Bud в России.