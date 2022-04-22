Грабитель обворовал продуктовый в Мшинской. А потом вернулся за добавкой

По информации ivbg.ru, 21 апреля в полицию Лужского района обратился владелец продуктового магазина в поселке Мшинская. Еще 27 февраля с прилавка украли продукты и алкоголь на 1 065 рублей.

Тогда грабитель пригрозил продавцу насилием. Этот же человек вернулся в магазин 13 марта. Снова пригрозив продавцу, он украл алкоголь и продукты на 378 рублей.

Подозреваемый – безработный с судимостью за мошенничество и кражу. С января 2022 года он находится под подпиской о невыезде за умышленное уничтожение чужого имущества.