Петербуржцы за февраль заработали в среднем 79 363 рубля, а жители Ленобласти – 52 340 рублей.

Об этом свидетельствуют данные Петростата от 22 апреля. Из них следует, что в Петербурге доходы жителей выросли всего на 1,1% за год. При этом, в Ленинградской области заработки немного снизились.

В пресс-службе ведомства рассказали, что средняя ЗП работника в Петербурге за февраль составила 79 363 рубля. Среднестатистический житель 47-го региона за тот же период получил на 2,7% меньше, чем в январе — 52 340 рублей.

Больше всего доходы упали доходы в сфере добычи полезных ископаемых, однако сотрудники этой отрасли вряд ли жалуются — ежемесячный заработок ее сотрудников составляет в среднем 306 тысяч рублей.