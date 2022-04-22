Мужчина находился в состоянии клинической смерти по пути в больницу. Спасти его так и не удалось.

По данным Ivbg.ru, несчастный случай произошёл еще два дня назад, 20 апреля.

В правоохранительных органах сообщили, что житель Мурино при проведении работ на строящемся объекте, упал вниз. Несчастный случай произошёл в деревне Екатериновка.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в крайне тяжелом состоянии. В результате падения он получил тупые травмы живота и внутреннее кровотечение. По дороге в больнице у него произошла клиническая смерть. Попытки реанимировать мужчину ни к чему не привели.

Подобный случай сегодня, 22 апреля, произошел в Петербурге. Женщина мыла окна своей квартиры и сорвалась вниз. Медики не смогли ей помочь.