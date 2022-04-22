Сразу в трех районах Ленобласти местных жителей напугали ржавые снаряды времен войны

Автор: Анастасия Щербакова
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За прошедшие сутки служба разминирования выезжала в три района Ленинградской области. На полигон отправились мина, корпус гранаты и снаряд.

В пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти рассказали о трех вызовах в «заминированные» районы региона.

На первом адресе, в Киришах, взрывотехники изъяли 82-миллиметровую мину. Изначально ее нашли рабочие при проведении земляных работ.

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Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Следующей опасной находкой стал артиллерийский снаряд калибра 180 мм, найденный в садоводстве «Парус» Кировского района. Увезти его на полигон для детонации без спецтехники было невозможно — слишком тяжелый. Взрывотехникам пришлось ждать.

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Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Заключительной стала поездка уже в сам Приозерск. Там местный житель прямо во дворе высотки нашел составную часть гранаты. Прибывшая на место ЧП Росгвардия выяснила, что это пустой газовый корпус. Он был изъят для дальнейшей утилизации.

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Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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