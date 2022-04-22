Военнослужащим и правоохранителям увеличат оклады в этом году

С 1 октября 2022 года доходы военнослужащих и служащих в правоохранительных органах будут увеличены. Постановление правительства уже подписано Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, оклады силовиков будут увеличены на 4% будут по воинским должностям и по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Кроме того, на столько же повысятся оклады по специальным званиям сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, судебных приставов, таможенников, сотрудников федеральной противопожарной службы и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи, указано в документе.