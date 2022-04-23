Россия предоставила Беларуси отсрочку по выплате более одного миллиарда долларов

Как сообщают РИА «Новости», об этом заявил министр финансов Республики Беларусь Юрий Селиверстов в беседе с телеканалом «Беларусь 1».
«Что касается Российской Федерации, то, по сути, на год нам предоставлена отсрочка по платежам. Даже не на календарный год, а больше», – сообщил Юрий Селиверстов
Министр финансов Республики Беларусь охарактеризовал отсрочку как дружественный ход.
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