Мужчина обнаружил свою дочь-подростка в состоянии клинической смерти в Петербурге

По информации ivbg.ru, 22 апреля около 06:00 в квартире на Бухарестский улице в Санкт-Петербурге мужчина обнаружил свою дочь-подростка в состоянии клинической смерти.
Сердце становилось у 16-летней девушки. Врачам удалось ее реанимировать. Борьба за жизнь продолжается в детской городской больнице № 5. Врачи оценивают состояние подростка как тяжелое.
Семья ребенка благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.
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20.04.2022 253