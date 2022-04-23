Мужчина обнаружил свою дочь-подростка в состоянии клинической смерти в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 22 апреля около 06:00 в квартире на Бухарестский улице в Санкт-Петербурге мужчина обнаружил свою дочь-подростка в состоянии клинической смерти.  

Сердце становилось у 16-летней девушки. Врачам удалось ее реанимировать. Борьба за жизнь продолжается в детской городской больнице № 5. Врачи оценивают состояние подростка как тяжелое.

Семья ребенка благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.

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20.04.2022 253
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