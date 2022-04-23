Украшения, медали и царскую монету украли из квартиры учительницы в Петербурге. Как это произошло, неизвестно 

По информации ivbg.ru, 22 апреля в полицию обратилась 52-летняя учительница гимназии, проживающая на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге

Пока она был на работе, из ее квартиры исчезли цепочка с янтарем, пара колец, два комплекта сережек, знаки за окончание Нахимовского училища и Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского Комсомола, медали за 15 лет безупречной службы и «300 лет Российскому флоту», коллекция купюр и монет, среди которых серебряные 5 копеек XIX века.

При этом дверь в жилище была закрыта, замок визуально нетронут, повреждений на окнах нет. Однако один из комплектов ключей находится у троих сиделок ее матери. Их проверяют.